Europese klopjacht op ’kaviaar-inbreker’

Lindley wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor een inbraak bij Tamara Ecclestone, model en tv-persoonlijkheid, en dochter van Formule 1-magnaat Bernie Ecclestone, en twee kopstukken uit de Britse voetbalcompetitie.

In totaal zou 26 miljoen pond zijn ontvreemd.

Balkan

Lindley, een Peruviaan, heeft een lang verleden van criminele activiteiten in onder meer Italië in de jaren ’90. Steeds opereerde hij onder andere namen, Daniel Vukovic, of Ljubomir Romanov.

Hij pendelde tussen steden als Sarajevo, Milaan en Zagreb. Anno 2021 zou hij zich schuilhouden in Belgrado, waar hij eigenaar is van een bouwbedrijf in het centrum van de stad. Een officieel uitleveringsverzoek wordt door de Serviërs echter vooralsnog in de wind geslagen, meldt de BBC.

Lindley – of dat zijn echte naam is, is niet helemaal duidelijk – wordt door de Britse politie „gezocht vanwege vragen over een serie zeer lucratieve inbraken in december 2019 in Kensington en Chelsea”, luidt een verklaring.

Voetbalsterren

De crimineel zou allereerst de inbraak hebben bekokstoofd bij Tamara Ecclestone, maar ook bij de Britse oud-international en voormalig Chelsea-ster Frank Lampard, en de later overleden eigenaar van voetbalclub Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha.

Ook zou Lindley verantwoordelijk zijn voor een inbraak in het huis van voormalig Arsenal-voetballer Patrick Vieira, in 2009.

Vooral de inbraak bij Ecclestone was een megaklapper. In een van de duurste straten ter wereld sloegen de inbrekers succesvol toe. Horloges, sieraden en juwelen die werden buitgemaakt, zijn nooit teruggevonden. Het gaat mogelijk om de grootste inbraak ooit in het Verenigd Koninkrijk.