Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze zijn hier onverbiddelijk’ Rian moet haar man Peter achterlaten na ’quarantainevakantie’ op Sardinië

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Rian van den Aker mag zaterdagochtend eindelijk naar huis. Haar man Peter niet. Hij moet net als andere Nederlanders verplicht in het sobere ’quarantainehotel’ blijven op Sardinië. Ⓒ De Telegraaf

ORESTANO - Ze hadden zich verheugd op een heerlijke vakantie op Sardinië, maar even geen rekening gehouden met coronasores. Het virus greep om zich heen in hun reisgezelschap. Het leidde tot een hachelijk wekenlang verblijf in het inmiddels beruchte ’quarantainehotel’ in Orestano, maar Rian van den Aker mag zaterdagochtend eindelijk naar huis. Haar man Peter niet: hij moet nog een week zien door te komen in zijn uppie.