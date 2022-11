Verkoop flightsimulator gaat viraal, al bod van 20.000 euro: ’Het is werkelijk niet normaal wat er is gebeurd’

Financieel

’Consument kiest minder luxe vakantie dichter bij huis’

De consument kiest volgend jaar voor een autovakantie in plaats van een reis per vliegtuig. Dat is de verwachting van ABN Amro. De reissector blijft ondanks de aankomende economische malaise waarschijnlijk licht groeien, zo blijkt dinsdag in de sectorprognose Leisure 2023.