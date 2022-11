Premium Het beste van De Telegraaf

Verkoop vliegsimulator gaat viraal, al bod van 20.000 euro: ’Het is werkelijk niet normaal wat er is gebeurd’

Door Welmoed de Lang Kopieer naar clipboard

Paul van Zomeren: ,,Het is werkelijk niet normaal wat er is gebeurd.” Ⓒ Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Huizen - „Het is werkelijk niet normaal wat er is gebeurd”, vertelt Huizer Paul van Zomeren die overstelpt werd met media-aandacht nadat hij zijn vliegsimulator in de verkoop deed. „Een halve zool heeft dat ergens gedeeld en toen ontplofte het.”