Witte Huis mogelijk afgegrendeld om vogels

De autoriteiten in de hoofdstad sloegen dinsdag groot alarm toen een mysterieuze „blob” opdook op de radar. Ⓒ Bloomberg

WASHINGTON - De Amerikaanse autoriteiten tasten nog in het duister over de schending van het luchtruim die leidde tot het afgrendelen van het Witte Huis. Het gaat mogelijk om een drone, een verstoring in de atmosfeer of een zwerm vogels, zegt een defensiefunctionaris tegen CNN.