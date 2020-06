Ouders laten tweeling achter om te gaan feesten, één baby overlijdt

De ernstig uitgemergelde kinderen werden in het oosten van Rusland gevonden door hun grootmoeder. Zij vertrouwde de zaak niet, omdat ze haar kinderen niet kon bereiken terwijl er in dat deel nog een lockdown geldt vanwege het coronavirus. Zij belde meteen de politie nadat ze de baby’s had aangetroffen.

De 23-jarige moeder Margarita Yanayeva had tegen vrienden gezegd dat haar kinderen in het ziekenhuis lagen vanwege het virus. Als de vrouw en haar 35-jarige vriend, Alexey, schuldig bevonden worden aan moord, moeten ze mogelijk twintig jaar de cel in, zo weet The Sun. „Ze hebben gedurende deze vier dagen de kinderen geen eten gegeven en ze hebben niets gedaan om opvang voor hen te regelen”, aldus een bron.