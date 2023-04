Minister Adema oogst kritiek: schittert opnieuw door afwezigheid in Brussel

Juist nu Nederland zich stevig wil verzetten tegen nieuwe Europese plannen die slecht uitpakken voor onze boeren en vissers, laat Adema komende dinsdag verstek gaan. Bij de vorige vergadering liet hij zich vervangen door een ambtenaar vanwege ziekte.

Adema gaf bij zijn eerste Europese optreden zelf aan ’vaak naar Brussel’ te willen komen om bondgenoten te verzamelen. Zijn voorganger Henk Staghouwer liet daar volgens critici zijn gezicht te weinig zien. De bewindsman stapte op na zijn mislukte poging om voor Nederland de oude uitzondering op de mestregels binnen te harken.

’Vuist op tafel’

„We hebben hier een minister nodig die keihard met de vuist op tafel slaat om te behouden wat we hebben”, zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. „Anders zijn er straks geen kleine boeren en vissers meer.”

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen wijst erop dat landbouw en visserij de meest Europees geregelde beleidsterreinen van de regering zijn. „Voor maximale invloed moet je ook maximaal in Brussel spreken met beleidsmakers en collega-ministers. Ik begrijp dat het iedere keer een afweging is, maar voortdurende afwezigheid is ook een signaal naar andere landen en instanties dat Nederland de invloed hier misschien niet zo belangrijk vindt.”

Een woordvoerder van Adema laat weten dat de bewindsman erg druk is met het landbouwakkoord, waarvan deze week opnieuw bekend werd dat er vertraging is ontstaan.