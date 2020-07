Duda nipt voor concurrent Trzaskowski in Polen

De conservatieve Duda, de officieuze kandidaat van de heersende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), heeft 50.4% van de stemmen. Zijn rivaal, de progressieve Rafal Trzaskowski, op dit moment burgemeester van Warschau, heeft dus 49.6%.

Het gaat om de tweede en laatste ronde in de presidentsverkiezingen, die nodig was omdat geen enkele kandidaat een meerderheid wist te behalen in de eerste ronde.

Vermoedelijk zijn de uitslagen pas maandag binnen. De exit-poll houdt een marge van twee procent aan en kan dus geen uitsluitsel geven.