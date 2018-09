Belastingdienst en DigiD getroffen door DDoS-aanval: online aangifte niet mogelijk

Online aangifte doen via de internetsite van de Belastingdienst werkte dinsdag ook al niet. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Belastingdienst en DigiD, het digitale loket van de overheid, zijn woensdag getroffen door een DDoS-aanval. Daardoor konden mensen urenlang onder meer geen belastingaangifte doen via de site Mijn Belastingdienst (mijn.belastingdienst.nl). Ook was het een tijd lang niet mogelijk om in te loggen op MijnOverheid.