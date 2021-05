Cycloon nadert India, land evacueert half miljoen mensen

Naast dat India het zwaar te verduren heeft met de coronapandemie, dreigt er nu nog een ramp aan te komen. Ⓒ AFP

NEW DELHI - De Indiase overheid heeft maandag besloten om bijna een half miljoen mensen te evacueren, omdat cycloon Yaas woensdag aan land dreigt te komen in de noordoostelijke deelstaten West-Bengalen en Odisha. Een week eerder kwam cycloon Tauktae in het westen van India aan land en eiste ruim 150 levens.