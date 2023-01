Anderhalf uur wachten op ambulance na hartaanval in Engeland

Een ambulance bij een ziekenhuis in Londen. Ⓒ ANP / EPA

LONDEN - De reactietijd van ambulances in Engeland was in december langzamer dan ooit gemeten, blijkt uit cijfers van de nationale gezondheidsdienst NHS. Mensen met een beroerte, hartaanval of epilepsie-aanval moesten gemiddeld 93 minuten wachten, terwijl het de bedoeling is dat er binnen 18 minuten medische hulp ter plekke is.