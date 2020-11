Amsterdam - In de week dat Geert Wilders al 107 keer aangifte van bedreiging deed kon dat filmpje er ook nog wel bij. We zien een man een pistool leegschieten op een foto van de politicus. Die bedreiging aan het adres van Wilders is er een uit duizenden. Van vervolging komt het zelden. Daarmee ondergraaft het Openbaar Ministerie (OM) de rechtsstaat.