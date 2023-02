Premium Het beste van De Telegraaf

Nu al watertanden om TenneT-fortuin Dilemma bij mogelijke verkoop TenneT: 25 miljard investeren of oppotten?

De potentiële opbrengst van de verkoop van Tenett wordt geschat op 20 tot 25 miljard euro. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De zilvervloot vaart binnenkort wellicht binnen in Den Haag. Met een eventuele verkoop van de Duitse tak van netbeheerder TenneT zou er ineens een miljardenbedrag de schatkist in rollen. Moet het kabinet de opbrengst meteen weer investeren of oppotten voor zwaardere tijden? Deskundigen verschillen daarover van mening.