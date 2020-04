Vrouw gaat Kamergebouw te lijf

De politie kreeg in de nacht een melding en arresteerde daarna de vrouw die probeerde met een voorwerp de pui in te slaan. Om welk voorwerp het ging kon de politiewoordvoerder nog niet aangeven net zo min als de woonplaats van de verdachte. De dame in kwestie moet nog worden gehoord. Pas daarna zal er mogelijk iets duidelijk worden over het motief.

Deuren kunnen niet meer open

De hoofdingang van de Tweede Kamer is voorlopig gesloten. De deuren kunnen niet meer open, omdat er flinke schade is in het glaswerk. De vernieling heeft in ieder geval flinke barsten in de deur veroorzaakt waarna een storing aan het mechanisme optrad.

Lange Poten

De Tweede Kamer heeft daarom de ingang aan de Lange Poten-kant voorlopig weer geopend. Dat is normaal gesproken de plek waar bezoekers aan de Kamer naar binnen moeten. Wegens het coronavirus zijn bezoekers al een tijdje niet meer welkom in de Kamer, daarom was deze ingang de afgelopen weken gesloten.

De ingangen van het Tweede Kamergebouw worden overdag ook bewaakt door de Koninklijke Marechaussee. Maar die blijven ’s nachts niet staan. Uiteraard zijn er wel diverse andere beveiligingsmaatregelen. Hierdoor is de melding waarschijnlijk snel binnengekomen bij de politie.