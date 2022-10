LIVE | Youssef Taghi wil geen onderzoek naar ander lek

Volg het liveverslag van Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Tijdens een eerdere zitting in de strafzaak tegen Youssef, die enkele maanden als ‘media-advocaat’ optrad namens Ridouan Taghi, vroeg zijn nieuwe advocaat André Seebregts om zo’n onderzoek. Volgens Seebregts zou uit het dossier blijken dat er een ,,parallelle communicatielijn” was vanuit de EBI, die al bestond voordat neef Youssef in beeld kwam. Er zijn aanwijzingen in het dossier dat die parallelle lijn advocate Inez Weski is, de advocate van Ridouan Taghi.

Als een integere, ervaren advocate als Weski al bezwijkt voor de druk van Ridouan, hoe zou neef Youssef daar dan weerstand aan hebben kunnen bieden, stelde Seebregts.

Ridouan Taghi bij een eerdere zitting. Ⓒ Petra Urban.

De mogelijke betrokkenheid van Weski bij het lekken vanuit de EBI is eerder onderzocht, meldde het Openbaar Ministerie voor de zomer. De conclusie van het onderzoeksteam was ,,dat het niet anders kon dat dat de advocate erbij betrokken was”. Het OM vond echter dat harde aanwijzingen ontbraken.

Tijdens een zitting van 10 minuten vrijdagmorgen waarop advocaat Sebregts zijn onderzoekswensen nader zou toelichten, meldde de advocaat dat hij die introk. Youssef Taghi wil geen nader onderzoek meer naar andere manieren van Ridouan Taghi om met de buitenwereld te communiceren, voordat Youssef Taghi zelf als boodschappenjongen in beeld kwam.

Ex-advocaat Youssef Taghi was zelf niet aanwezig bij de ultrakorte zitting. ,,Om hem moverende redenen” zag hij volgens Seebregts af van zijn recht om de zitting bij te wonen.

Vrijdagmiddag wordt Ridouan Taghi , tegen wie in het mega-liquidatieproces Marengo levenslang is geëist, als getuige gehoord in de zaak van zijn neef. Hij zou bereid zijn om vragen te beantwoorden. Ridouan Taghi heeft ook een uitgebreide verklaring op papier gezet die tijdens de middagzitting wordt besproken.