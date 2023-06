’Meisje (15) aangerand door groep jongens tijdens Hoornse Stadsfeesten’

De vader van het belaagde tienermeisje (Michael, die vanwege privacyredenen niet met zijn achternaam in de krant wil) vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat zijn dochter zaterdag tegen middernacht is lastiggevallen en op intieme plekken is betast door enkele jongens uit een grotere groep. De jongens kwamen om het minderjarige meisje heen staan, volgens de vader kon ze geen kant op. Er is inmiddels aangifte gedaan en er zijn vermoedens over wie de daders zijn, laat hij weten.

„Het was vreselijk voor haar en ze heeft naderhand een paniekaanval gehad. Gelukkig kon ze op een gegeven moment wegkomen. De daders moeten weten dat dit echt onacceptabel is”, zegt hij boos.

Een politiewoordvoerder zegt bekend te zijn met de zaak en te hopen dat getuigen van het incident op het feest zich zullen melden.