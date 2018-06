Uitslag stelling: ’Kwaliteit is maatgevend’

Het streven van het kabinet is 30 procent vrouwen in de top van grote bedrijven. Maar de meeste deelnemers noemen het vrouwenquotum discriminatie. Een van hen: „Het moet niet gaan om huidskleur, afkomst of geslacht. Kwaliteit moet maatgevend zijn. Je haalt de top alleen als je het echt wilt.” Een ander: „Positieve discriminatie is ook discriminatie. Een vrouwenquotum is slecht voor vrouwen die een leidinggevende positie hebben. Bij elk onwelgevallig besluit krijgen ze dan te horen dat het ligt aan onkunde.”

Veel respondenten vinden het lage percentage vrouwen in de top niet erg. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer vindt het lage aandeel van hen wel ’teleurstellend’. Slechts een minderheid is het met hem eens. Een stemmer ziet eerder een ander probleem. Hij oppert ook eens te kijken naar het aantal 55-plussers in bedrijven. „Dáár zit Nederland op te wachten, maar dat schijnt erg moeilijk te zijn.”

Ook denken respondenten niet dat bedrijven met vrouwen aan de top het beter doen dan bedrijven met alleen mannen in de leiding. Een deelnemer verbaast zich er wel over dat vrouwen het zo goed doen op hbo’s en universiteiten, maar er blijkbaar niet in slagen aan de top in het bedrijfsleven te komen.

Een meerderheid van de stemmers denkt dat het Nederlandse bedrijfsleven klaar is voor meer vrouwen in de top. Echter, de meesten stellen dat er in Nederland niet genoeg vrouwen rondlopen die een toppositie ambiëren. Wel denkt bijna de helft van de respondenten dat er genoeg vrouwen zijn die capaciteiten hebben om in de directie van een bedrijf te gaan zitten.

Volgens critici is het tekort aan ambitieuze vrouwen te wijten aan de wens van de meeste vrouwen om in deeltijd te werken, waardoor ze geen carrière kunnen maken. Tachtig procent van de respondenten is het eens met die zienswijze. Een van hen: „Carrière maken doe je zeven dagen per week en niet in drie of vier dagen. Met deeltijdwerken kom je er niet, hoe goed je ook bent.”

Driekwart van de respondenten zou ook geen vrouw boven zich accepteren, als hij of zij zou weten dat ze haar positie heeft te danken aan het vrouwenquotum. „Een vrouw boven mij accepteren die minder of helemaal niks heeft gedaan om daar te komen? Nou, mooi niet”, schrijft een stemmer.

Niet alleen het vrouwenquotum, ook de loonkloof (het verschil tussen mannen en vrouwen in beloning) staat op de politieke agenda. SP, PvdA, GroenLinks en 50Plus willen die kloof dichten. Dat vindt driekwart van de stemmers een goed idee. Een enkeling vindt niet dat vrouwen meer moeten gaan verdienen, maar de mannen juist minder. „Laat die heren die nu zoveel verdienen zakken naar het niveau van de dames.”

Toch vindt slechts de helft van de stemmers deze kloof een probleem voor de Nederlandse samenleving. De meesten geven wel aan dat ze het dichten van de loonkloof belangrijker vinden dan het vrouwenquotum. „Gewoon de beste man of vrouw op de juiste plaats. Maar dan wel voor hetzelfde geld.”