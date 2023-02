LIVE | Verdachte van mensenhandel Marius M.: ’Haalde hooguit eten voor prostituees’

De rechtbank in Utrecht. Ⓒ ANP / Harold Versteeg

Utrecht - In de rechtbank in Utrecht gaat maandag de strafzaak van start tegen zes verdachten van mensenhandel. De mannen worden ervan verdacht vier vrouwen naar Nederland te hebben gehaald en die in de prostitutie te hebben uitgebuit.