Explosie bij vliegveld Kabul, mogelijk actie van een zelfmoordterrorist

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar. Verschillende media melden dat het bij een van de ingangen van het vliegveld gebeurd is en dat mogelijk gaat om een zelfmoordaanslag. Dit is nog niet bevestigd door autoriteiten.

De ontploffing volgt op meldingen van mogelijke dreigingen van terroristische aanslagen bij het vliegveld. Eerder op de dag meldde het Britse ministerie van Defensie dat er inlichtingen waren van een "zeer waarschijnlijke dreiging" van een aanval op de mensenmassa's bij het vliegveld van Kabul. Onder meer België stopte met de evacuatieoperatie uit veiligheidsoverwegingen.

De dreigingen zouden afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de Taliban.

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over het incident. Hij zei in de afgelopen dagen herhaaldelijk dat hij vreesde voor een aanslag bij de luchthaven. Op het moment dat hij werd ingelicht zou hij in overleg zijn geweest met veiligheidsfunctionarissen over de situatie in Afghanistan.

