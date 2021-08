Tientallen gewonden na explosies in Kabul: meerdere Amerikaanse mariniers omgekomen

Volgens Amerikaanse functionarissen zijn vermoedelijk meerdere Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Zij benadrukken wel dat dit nog niet is bevestigd en dat de informatie nog kan wijzigen. Het zou gaan om zeker vier Amerikaanse slachtoffers; nog eens drie anderen zouden gewond zijn geraakt. De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, hebben gezegd dat er ruim vijftig mensen gewond zijn geraakt.

Bij de aanslagen zijn voor zover bekend geen Nederlandse militairen of diplomaten betrokken, meldt Defensie. Een hulporganisatie die vlakbij het vliegveld een hospitaal runt, spreekt van zeker zestig gewonden. Beelden die rondgaan op sociale media kondigen erger nieuws aan. Gewonden en mogelijke doden worden in kruiwagens weggevoerd.

Chaos en paniek na een bomexplosie in Kabul. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Zeker één terrorist zou zich bij een ingang hebben opgeblazen. Sommige lokale waarnemers melden op sociale media dat er mogelijk drie zelfmoordterroristen waren. Er zijn beelden verspreid van doden en gewonden. Om de mensen die waren samengedromd bij de toegang tot het vliegveld te verspreiden hebben Amerikaanse militairen die het vliegveld in handen hebben, traangas afgevuurd nadat er een explosie was geweest.

Tweede explosie

Zowel Turkse autoriteiten als experts melden op sociale media dat er een tweede explosie zou zijn geweest in de buurt van de luchthaven. „Tweede zelfmoordaanslag bevestigd, waarschijnlijk bij het Baron Hotel, meerdere slachtoffers”, meldt Charles Lister, een expert verbonden aan het Middle East Institute in Washington.

Terroristische aanslag

De ontploffing volgt op meldingen van mogelijke dreigingen van terroristische aanslagen bij het vliegveld. Eerder op de dag meldde het Britse ministerie van Defensie dat er inlichtingen waren van een „zeer waarschijnlijke dreiging” van een aanval op de mensenmassa’s bij het vliegveld van Kabul. Onder meer België stopte met de evacuatieoperatie uit veiligheidsoverwegingen, ook Nederland houdt het voor gezien. Volgens minister Kaag is het laatste Nederlandse toestel met diplomaten en militairen inmiddels vertrokken, werd donderdag begin van de avond gemeld door Buitenlandse Zaken.

De dreigingen zouden afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de Taliban.

Meer over de dreiging vanuit de Aziatische tak van IS in de Amerikapodcast Uncle Joe:

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over het incident. Hij heeft een ontmoeting donderdag met de Israëlische premier Naftali Bennett uitgesteld naar aanleiding van de aanslagen in Kabul.

De aanslag vlakbij de luchthaven van Kabul mag de laatste evacuaties van mensen uit Afghanistan niet blokkeren, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Hij spreekt van „een afgrijselijke terroristische aanval”, maar heeft beklemtoond dat „de strijdkrachten van de alliantie door moeten gaan zo veel mogelijk kwetsbare mensen uit Kabul te evacueren als ze kunnen. Onze prioriteit blijft zo veel mogelijk mensen zo snel als mogelijk over te brengen naar veiligheid.”