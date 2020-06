LIVE | 6000 Rotterdamse leerlingen met achterstand door corona naar zomerschool

Rotterdamse kinderen die door de corona-lockdown een onderwijsachterstand hebben opgelopen, kunnen deze zomer gratis hun kennis bijspijkeren. De gemeente Rotterdam organiseert samen met onder meer Jeugdfonds Sport & Cultuur vijf weken lang de Zomercampus010.

Op scholen en in wijkcentra door de stad is van 20 juli tot en met 28 augustus plek voor in totaal 6000 leerlingen uit het basisonderwijs en de voor-examenklassen van het voortgezet onderwijs. Met de activiteiten van de Zomercampus010 wil Rotterdam deze leerlingen op een niet-schoolse manier een duwtje in de rug bieden om komend schooljaar te slagen.

De kinderen zijn afkomstig van scholen uit wijken waarvan bekend is dat zij een hoger risico hebben op onderwijsachterstand. Ze worden door hun school uitgenodigd om deel te nemen aan de zomerschool. In Rotterdam vinden dergelijke projecten elke zomer wel plaats, maar van een dergelijke omvang was niet eerder sprake.

„Het is voor kinderen een bijzondere en soms onzekere tijd geweest. Bovendien zullen veel kinderen de aankomende zomervakantie in de stad doorbrengen”, laat onderwijswethouder Said Kasmi weten. „De zomercampus heeft een uitdagend, leerzaam en leuk aanbod van activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur waar Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Denk aan het maken van een eigen krant of het bedenken van een nieuwe inrichting van de binnenstad in de 1,5 metersamenleving.”

Luister de corona-update hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcastplayer.

Bekijk hier het liveblog van woensdag 10 juni.

De hoofdpunten van het nieuws:

Binnenland:

Horeca: weg met 1,5 meterregel

Ook fraudevirus tiert welig tijdens coronacrisis

RIVM: 2 nieuwe sterfgevallen, 3 ziekenhuisopnames

Update 11 uur | Dit zijn de regels in jouw vakantieland

Bij ingrijpende coronaspoedwetten geldt: haastige spoed is zelden goed

’Te veel kinderen met snotneus geweigerd bij opvang’

Leids coronavaccin in stroomversnelling

Minder voertuigen gestolen in ’coronamaanden’

Buitenland:

Aantal ic-patiënten in België zakt onder 100

Peking woest over buitenlandse complotten coronavirus

Canarische Eilanden willen al voor juli toeristen toelaten

China meldt na 2 maanden weer nieuwe besmetting

België gaat toeristen aan de kust massaal scannen

Financieel-economisch:

Grootste vakbond KLM stapt in crisis naar rechter

Corona slaat gat in omzet verfmaker AkzoNobel

Recordgroei van zorguitgaven in 2019

Forens stapt van de trein op de motorfiets

Meer vraag naar kappers en bezorgers

Sport:

Entertainment: