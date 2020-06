LIVE | Brussel wil per 1 juli niet-EU-burgers toelaten

De Europese Commissie stelt voor het EU-inreisverbod voor mensen van buiten de unie wegens de coronacrisis, per 1 juli gedeeltelijk, geleidelijk en gecoördineerd op te heffen.Tot die tijd moet de EU dicht blijven voor niet-essentiële reizen uit niet-Europese landen. De commissie gaat er daarbij van uit dat de grenscontroles in de Schengenzone, die 26 Europese landen omvat en waarin vrij kan worden gereisd, op 15 juni verdwijnen.

Het dagelijks EU-bestuur is er niet voor om alle reisbeperkingen voor niet-EU-inwoners in een keer te schrappen omdat de gezondheidssituatie in sommige landen buiten Europa nog „kritisch” is. De lidstaten, die hierover beslissen, moeten dit wel goed coördineren en op elkaar afstemmen. De commissie stelt voor een lijst op te stellen van landen waarvoor het inreisverbod kan worden opgeheven. Daar kunnen wat haar betreft meteen per 1 juli Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië opgezet worden, omdat „hun epidemische situatie gelijk is aan of beter is dan in de EU.”

EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken): „Internationaal reizen is de sleutel voor toerisme en zaken, en voor familie en vrienden om weer met elkaar te verbinden. We moeten allemaal voorzichtig blijven maar de tijd is gekomen om concrete voorbereidingen te treffen om de reisbeperkingen op te heffen voor landen met een vergelijkbare situatie en weer visa te gaan verstrekken.”

De commissie wil een uitzondering voor studenten en hoogopgeleide ’onmisbare’ werknemers uit niet-EU-landen die nog in de ban blijven.

Veel lidstaten stelden in maart controles in, en sloten hun grenzen voor niet-essentiële reizen. Op tal van plekken zijn de beperkingen de afgelopen tijd al versoepeld. Veel landen hebben eerder 15 juni als datum voor opening van de grenzen gegeven.

