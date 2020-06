LIVE | GGD: 100.000ste afspraak voor coronatest

De GGD heeft donderdagmiddag de 100.000ste afspraak gemaakt voor een coronatest. Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben omdat hij of zij milde klachten heeft, kan sinds 1 juni een test aanvragen.

„Na een hectisch begin met ongekende aantallen bellers en opstartproblemen, loopt het proces om afspraken te maken nu gesmeerd bij het landelijk nummer”, aldus de GGD op de eigen site. „We wisten dat we hobbels zouden tegenkomen en die kwamen we ook tegen en die hebben we grotendeels geslecht. Inmiddels is de bereikbaarheid van 0800-1202 ronduit prima”, zegt Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD GHOR Hollands Midden.

Helemaal tevreden is hij nog niet: „We streven naar een uitslag binnen 24 uur, maar 48 uur is wel het uiterste. Dat halen we in ongeveer 96 procent van de gevallen. Dat is ronduit vervelend voor de vier procent die zo lang moet wachten. Het is en blijft een enorme operatie.”

Luister de corona-update hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcastplayer.

Bekijk hier het liveblog van woensdag 10 juni.

De hoofdpunten van het nieuws:

Binnenland:

Ook fraudevirus tiert welig tijdens coronacrisis

RIVM: 2 nieuwe sterfgevallen, 3 ziekenhuisopnames

Update 11 uur | Dit zijn de regels in jouw vakantieland

Bij ingrijpende coronaspoedwetten geldt: haastige spoed is zelden goed

’Te veel kinderen met snotneus geweigerd bij opvang’

Leids coronavaccin in stroomversnelling

Minder voertuigen gestolen in ’coronamaanden’

Buitenland:

Aantal ic-patiënten in België zakt onder 100

Peking woest over buitenlandse complotten coronavirus

Canarische Eilanden willen al voor juli toeristen toelaten

België gaat toeristen aan de kust massaal scannen

Financieel-economisch:

Grootste vakbond KLM stapt in crisis naar rechter

Corona slaat gat in omzet verfmaker AkzoNobel

Recordgroei van zorguitgaven in 2019

Forens stapt van de trein op de motorfiets

Meer vraag naar kappers en bezorgers

Sport:

Meer tijd nodig voor topoverleg UEFA

Corona slaat weer toe bij FC Porto

Surrealistische beelden: bijna vol stadion bij stadsderby Belgrado

Nederlandse golfers wikken en wegen

Foto’s: Zo gaat Formule 1 in coronatijd eruitzien

Entertainment: