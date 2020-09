’Turkije mengt zich in dodelijk geweld Nagorno-Karabach’

Ankara heeft volgens Armenië een van zijn straaljagers neergeschoten. De piloot van de SU-25 is daarbij overleden. Turkije, dat Azerbeidzjan steunt in het conflict om de regio Nagorno-Karabach, stelt dat het om ongegronde beschuldigingen gaat.

Door de zwaarste gevechten in jaren zijn aan Armeense zijde volgens de autoriteiten zeker 114 doden gevallen. Van de zijde van Azerbeidzjan is geen opgave van slachtoffers bekendgemaakt.

De gevechten zijn zondag na ongeveer 26 jaar wapenstilstand weer uitgebroken in de regio die al decennialang wordt betwist. Officieel is Nagorno-Karabach Azerbeidzjaans grondgebied, maar het wordt gecontroleerd door Armenië dat stelt het historische recht op de regio te hebben. Datzelfde dicht Azerbeidzjan zich toe.

Burgerdoden

Volgens de Armeense autoriteiten sneuvelden tientallen militairen maar waren er vooral burgers onder de doden. In Azerbeidzjan, waar burgers pasgeleden nog de straat opgingen in protesten waarbij om een oorlog werd gevraagd, is geen officieel getal genoemd.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zegt dat alle partijen moeten stoppen met gewelddadigheden. Hij wees vooral naar Turkije. Dat land zou huurlingen hebben gestuurd om bondgenoot Azerbeidzjan te steunen, aldus Armenië.

Rusland zelf maakt deel uit van een militaire alliantie van voormalige Sovjetstaten, waaronder Armenië, en heeft daar een militaire basis. Moskou leverde in het verleden aan beide landen wapens.