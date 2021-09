Tilburger aangehouden na vuistslag in gezicht van portier

TILBURG - Een 33-jarige man uit Tilburg is aangehouden nadat hij zaterdagavond de portier van een horecagelegenheid in die stad een vuistslag in het gezicht had gegeven. De man was het er volgens de politie niet mee eens dat hij en zijn vrienden niet naar binnen mochten, omdat de zaak al vol was.