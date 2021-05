’Beer bijt vrouw dood tijdens uitlaten hondjes’

Een autopsie moet nog uitwijzen hoe de vrouw precies om het leven is gekomen. Ze was haar hondjes aan het uitlaten. Haar vriend trof haar buiten aan, nadat hij zich ongerust maakte en haar ging zoeken. Het was toen al te laat. De hondjes van het stel waren zelf teruggelopen naar huis.

Zoekhonden van de politie wisten de beer te vinden. Het beest en haar twee jongen zijn daarop doodgeschoten. „Ons beleid is om de beren af te schieten na een aanval op mensen. Onze eerste taak is altijd om de menselijke gezondheid en veiligheid in gedachten te houden”, zegt een woordvoerder tegen The Durango Herald. „Dit is een trieste herinnering dat beren wild en levensgevaarlijk kunnen zijn.”

Berenvacht

De politie werkt in het onderzoek naar de toedracht samen met natuurbeheerders. Het lichaam van de vrouw was deels aangevreten. Op de plek des onheils werden ook plukken berenvacht en uitwerpselen gevonden. In Colorado leven wel meer beren, maar ze vallen zelden mensen aan.