Schaap wandelt op zijn gemak over N2 maar laat zich niet snel vangen

Het beest zorgde voor de nodige oponthoud. Een aantal bestuurders stapte uit om het schaap te vangen, maar dat was nog niet eenvoudig. Op de beelden is ook te zien hoe een hond over de vluchtstrook loopt. Die bleek uit een van de stilstaande auto’s te komen. Het lukte uiteindelijk om het schaap te vangen.

Waar het schaap vandaan kwam, is niet bekend.