Lam legt verkeer A27 lam

Het lammetje liep los langs de snelweg tussen een tankstation en de afslag Eemnes, meldt RTV Utrecht.

De wegblokkades waren echter niet genoeg om het schaapje direct te kunnen vangen. Het dier rende via een talud het asfalt op, tussen de stilstaande auto’s door. Uiteindelijk, zo meldt de regionale omroep, was het een vrachtwagenchauffeur die met een ’fenomenale sprint’ het dier in de middenberm wist te vangen.

Ⓒ Caspar Huurdeman

De trucker ontving na zijn daad een applaus van de andere weggebruikers die stonden te wachten.