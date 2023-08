Nederlandse oud-marinier die keel partner in Spanje doorsneed 18 jaar de cel in

TEULADA - De 61-jarige oud-marinier Arthur R. die drieënhalf jaar geleden op gruwelijke wijze de keel van zijn partner doorsneed is in Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim achttien jaar. Het lichaam van het Roemeense slachtoffer, moeder van een destijds 14-jarige zoon, gooide de stikjaloerse Nederlander daarna gewetenloos in een vuilcontainer.

In een van deze containers werd de dode vrouw aangetroffen. Ⓒ GOOGLE STREET VIEW