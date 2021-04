’Knutten, muggen en riet, dat willen we hier niet’, staat op het spandoek in het Natura 2000-gebied waar ik woon. Een vergeelde herinnering aan de bewonersopstand tegen de Groene Maffia die in onze woonplaats regeert zonder gewonnen verkiezing. Landbouwgrond gaat in schimmige deals naar Natuurmonumenten, dat er natte natuur van maakt.