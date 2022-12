Zes jaar cel en tbs voor doodsteken Sophia (58) in Helderse woning

De rechtbank legt dwangverpleging op omdat de kans op herhaling niet ondenkbaar zou zijn: „De reden daarvoor is in de eerste plaats dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke geestelijke stoornis. Daar komt bij dat verdachte een gevaar is voor een ander als hij met die ander een hechte relatie aangaat. De rechtbank ziet daarom gevaar voor recidive ten aanzien van zijn dochter, maar ook voor mogelijke andere personen.”

Door hun moeder om het leven te brengen heeft S. de kinderen onbeschrijflijk en onherstelbaar leed aangedaan, vindt de rechtbank. Die stelt ook dat de vrouw „de aanval van S. ten minste enige tijd bewust moet hebben ondergaan, want ze was ook gewond aan haar hand. Waarschijnlijk heeft zij geprobeerd het steken af te weren.”

De zoon van het slachtoffer vond zijn moeder in de ochtend van 5 september 2020 badend in het bloed op de vloer van hun woning. Volgens het OM was S., toen hij ’s nachts in razernij het bloedbad aanrichtte, verminderd toerekeningsvatbaar.

Terreur

Tijdens rechtszaak bracht het OM naar voren dat S. jarenlang terreur uitoefende in het gezin. Hij leed aan wanen en dacht dat zijn partner vreemdging. De in Turkije geboren S. verklaarde dat Sophia had gedreigd openbaar te maken dat hij zijn dochter had verkracht.

Volgens de kinderen van de vrouw is dat echter een leugen: „Dat liegen doet hij heel berekenend.” S. vertelde dat „alles ging draaien” en „alles zwart werd”. Via zijn Turkse tolk: „Het zou kunnen dat ik het heb gedaan, maar ik weet het niet. Ik heb heel veel van haar gehouden. Als ik het zou weten, zou ik het zeggen.”

De dochter van S. bracht in haar slachtofferverklaring naar voren te hopen op een lange gevangenisstraf: „Dan hoef ik nooit meer bang voor je te zijn papa. Je bent een verschrikkelijk monster. Dat was onze hele jeugd zo. En nu heb je ook nog onze moeder van ons afgenomen.”