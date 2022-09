Nederlander (33) omgekomen door val van berg in Oostenrijk

De man begon dinsdagochtend aan een tocht in de deelstaat Tirol. Volgens de politie daar was hij een ervaren klimmer. De route startte in Senderstal, niet ver van Innsbruck. Het was de bedoeling dat de Nederlander richting de Hohe Villerspitze en de ruim 2800 meter hoge berg Gamskogel zou gaan. Toen hij op het afgesproken moment niet was aangekomen op de bestemming, sloeg zijn partner alarm. Na een zoektocht vonden bergredders woensdag aan het einde van de middag zijn lichaam onderaan een bergwand, meldde de politie donderdag. Met een helikopter is het geborgen.