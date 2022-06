Premium Het beste van De Telegraaf

Grote spanningen om waterschaarste in Midden-Oosten ’Meer van Mohammed’ in Irak valt na duizend jaar droog

Bagdad - Een beroemd meer in Irak is dit voorjaar voor het eerst in meer dan duizend jaar droog komen te liggen, volgens lokale folklore een teken dat het einde der tijden nabij is. Zover is het niet, maar de waterschaarste in het land en andere delen van het Midden-Oosten veroorzaakt wel de ene na de andere catastrofe: van verstikkende zandstormen, die maandag opnieuw tot de sluiting van de luchthaven van Bagdad leidden, tot mislukte oogsten, op het moment dat er door de oorlog in Oekraïne al sprake is van een gigantische voedselcrisis.