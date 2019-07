Moeder gelyncht na nepnieuws ritueel geofferde kinderen

Een van de slachtoffers was een moeder van twee kinderen, Taslima Begum. Een boze meute sloeg haar zaterdag dood bij een school in Dhaka nadat ze was aangezien voor een ontvoerder. Op diezelfde dag is ook een dove man gelyncht die onderweg was naar zijn dochter.

Politiechef Javed Patwary zegt dat zeker 60 Facebookpagina’s, 25 YouTube-kanalen en 10 websites zijn gesloten vanwege de geruchten. Politiekorpsen in het hele land hebben volgens hem opdracht gekregen dergelijk nepnieuws te ontkrachten. Geen van de acht slachtoffers was volgens de politiechef een kidnapper.

Arrestaties

De politie heeft acht mensen opgepakt voor de moord op Begum. Ook zijn zeker vijf personen gearresteerd voor het verspreiden van de geruchten. Agenten gebruiken in landelijke dorpen luidsprekers om mensen voor te lichten.