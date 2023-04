Spanje bijzonder vroeg in het jaar getroffen door hittegolf

De Spaanse meteorologische dienst Aemet verwacht „uitzonderlijk hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar.” Dat komt door de komst van „een zeer warme en droge luchtmassa van Afrikaanse oorsprong.”

De temperaturen zullen dinsdag en woensdag stijgen tot boven de 30 graden in grote delen van het zuiden van het land, met uitschieters tot 35 graden in Andalusië en de regio’s Valencia en Murcia. Het wordt donderdag en vrijdag nog warmer in de zuidelijke helft van het land en de Ebro-vallei met temperaturen tot 35 graden en zelfs 40 graden in de Guadalquivir-vallei, in Andalusië.

Daarmee liggen de temperaturen zo’n 6 tot 10 graden hoger dan normaal voor deze periode van het jaar, stelt Aemet. Op sommige plaatsen zullen ze „15 tot 20 graden” boven de normale waarden voor eind april liggen, zegt de woordvoerder van het agentschap, Ruben del Campo, op Twitter.

De hittegolf komt op een moment dat Spanje al kampt met een abnormaal warm en droog voorjaar. Vooral Catalonië wordt getroffen. De autoriteiten hebben de bevolking gevraagd om het waterverbruik te beperken.

Volgens Aemet vergroot de hittegolf, in combinatie met hevige wind en lage luchtvochtigheid, het risico op bosbranden de komende dagen. Sinds eind maart waren er in het land al verschillende grote bosbranden.