Duitser zwemt naar Nederland, maar tocht is levensgevaarlijk: ’Na drie dagen al darminfectie’

Joseph deelt op Instagram van alles over zijn barre avontuur, die niet zonder slag of stoot gaat. Pijnlijke schouders, diarree, koorts, overgeven, snijwonden, blauwe plekken. Het zijn allemaal dingen waar langeafstandszwemmers mee te maken krijgen. Op de derde dag van het zwemavontuur heeft Joseph al een gastro-intestinale infectie opgelopen. Hij wordt continue in de gaten gehouden door een medisch team.

Maar de fitte Duitser laat zich niet afschrikken. Hij heeft ook al wat ervaring als langeafstandzwemmer. Zo is hij eerder al van Corsica naar Sardinië gezwommen en door de Straat van Gibraltar van Europa naar Afrika. De 34-jarige werkt bij de Technische Universiteit van Chemnitz. Voor hem is dit avontuur een fijne afleiding van zijn kantoorbaan.

Tekst gaat verder onder de post.

Riool

Maar hoe sportief het ook is, Gerard Stroomberg (directeur van RIWA-Rijn) noemt het zwemavontuur van Joseph ’levensgevaarlijk’. ,,Allereerst loopt de zwemmer in de Rijn gezondheidsrisico’s op’’. vertelt hij. ,,Er zitten namelijk vele bacteriën in het water door rioolwaterzuiveringsinstallaties en vogelpoep.”

De Rijn is volgens hem niet meer zo vies dat je er niet meer in kunt zwemmen, ’maar slim is het niet’. ,,Hess is pas net onderweg vanuit Zwitserland en heeft na drie dagen al een darminfectie opgelopen. Dat is niet verrassend’’, aldus Stroomberg.

Hij voegt toe dat de drukke scheepvaart het zwemmen in de Rijn ook levensgevaarlijk maakt. ,,Vooral bij lage waterstanden, wanneer er minder ruimte is op de rivier, is het er niet veilig voor een zwemmer.’’

Erasmusbrug

Joseph is op 11 juni met zijn zwemtocht begonnen in Zwitserland. Op 30 juni bereikt hij Nederland, en op 4 juli eindigt zijn tocht in de Noordzee.

Tegen RTV Rijmond vertelde hij dat-ie het liefst onder de Erasmusbrug in Rotterdam door wilde zwemmen, net als Ernst Bromeis in 2014 deed tijdens zijn Rijnmarathon. Maar helaas heeft hij daar geen toestemming voor gekregen. De Duitser zal op 24 juli met de auto rijden naar de Berghaven in Hoek van Holland voor de laatste loodjes.