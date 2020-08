Het verdriet van Rusland

Aleksandr Lipen en Jevgenija Parachina hebben Rusland onder Vladimir Poetin zien veranderen. „Het westerse beeld is te eenzijdig.” Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Dit is een reportage uit maart 2018 Hoe kijken Russen in Nederland naar het tijdperk van Vladimir Poetin? „Ik merk dat mensen steeds negatiever op Russen reageren.” „Soms is er ronduit sprake van haat”. „Ik word een fascist genoemd”. Is er een te eenzijdig beeld van Rusland?