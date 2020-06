Live | Rico de Chileen: Holleeder houdt mij op

Het Openbaar Ministerie kaatste het verwijt terug door te zeggen dat de verdediging ruim de tijd en de gelegenheid heeft gehad om beschikbare informatie in te zien en met Richard R. te bespreken, maar niet van alle geboden mogelijkheden gebruikmaakte. .

Rico de Chileen stond volgens het Openbaar Ministerie aan het hoofd van 3 criminele organisaties. De een beraamde liquidaties, de andere twee hielden zich bezig met omvangrijke drugshandel en witwassen van criminele winsten.

Voor concrete moorden waar hij achter zou zitten wil het OM hem later apart vervolgen. Hij staat nu wel terecht voor het leidinggeven aan een organisatie die als oogmerk het plegen van moorden had.

Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie zegt dat hij veelvuldig communiceerde met Ridouan Taghi en met Naoufal ‘Noffel’ T. over personen die moesten worden geliquideerd. Taghi is hoofdverdachte in het grote Marengoproces. Noffel is veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij moordaanslagen.

Volgens advocaat Van Kleef is er te weinig tijd geweest om de verdediging voor te bereiden, en werd hij daarnaast door het OM en door corona ernstig belemmerd in de mogelijkheden. Bezoeken aan de Extra Beveiligde Inrichting in Vught waar Rico de Chileen gevangen zit waren ingewikkeld en riskant vanwege corona, aldus Van Kleef. Bovendien kreeg hij geen digitale kopieën van stukken die hij relevant vindt voor de zaak van zijn cliënt.

Uit vrees voor het uitlekken van vertrouwelijke informatie krijgen advocaten gewoonlijk de mogelijkheid om die in te zien op een politiebureau of bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Ontlastende verklaringen

,,Ik mocht alleen dingen overschrijven. Ondoenlijk als het gaat om duizenden pagina’s”, vond Van Kleef. Ondanks die belemmeringen stuitte Van Kleef op voor Rico de Chileen ontlastend bewijs in verklaringen die kroongetuige Nabil B. aflegde in het Marengoproces. Volgens de officieren van justitie heeft Nabil B. slechts gezegd dat hij Richard R. niet kent.

Ook zijn er getuigen die ontlastende verklaringen kunnen afleggen, maar die kunnen momenteel niet vanuit het buitenland naar Nederland vliegen vanwege de coronabeperkingen. Dat kan volgens Van Kleef binnen enkele weken wel. Hij wil niet dat het proces wordt gevoerd zonder dat die belangrijke getuigen worden gehoord.

Van Kleef beschuldigde het OM ervan hem ten onrechte neer te zetten als een advocaat die steeds een spaak in het wiel steekt. Zijn collega Nico Meijering zag daarvan het bewijs meteen geleverd door de twee officieren van justitie. Zij vroegen Van Kleef hoe vaak hij zijn cliënt wél had bezocht in de EBI, maar bleken zelf al te beschikken over de vertrouwelijke bezoekersinformatie van de EBI waarin dat wordt bijgehouden.

Verkeerde prioriteiten

,,U probeert mijn collega in de val te lokken”, aldus een ontstemde Meijering. Ook vonden Van Kleef en Meijering de observatie van het OM misplaatst dat Van Kleef kennelijk wel tijd had gevonden om een stukje van het Marengoproces bij te wonen.

Het impliciete verwijt is dat hij verkeerde prioriteiten stelt, aldus Van Kleef. ,,Het OM gaat niet over de agenda van een advocaat”, vonden hij en Meijering. Van Kleef wees er bovendien op dat er in het Marengoproces informatie ter sprake komt die voor Rico de Chileen van belang is.

Het OM verzet zich tegen aanhouding van de zaak.

Holleeder

Willem Holleeder belemmert kennelijk de mogelijkheden voor Rico de Chileen om zich goed te verdedigen. Dat vertelde Richard R. dinsdag tot hilariteit van de journalisten die in de gerechtsbunker zijn strafzaak volgen.

Richard R. vertelde daar dat het in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie beweert niet mogelijk is om vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught onbeperkt telefonisch contact te hebben met zijn advocaat. De reden? ,,Ik zit daar met Willem Holleeder. En die belt nogal veel”, aldus de Chileen.