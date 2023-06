Quincy Promes veroordeeld tot 18 maanden cel voor mishandeling neef

De straf zou een half jaar lager zijn uitgepakt als Promes spijt had betuigd en verantwoording had afgelegd, zegt de rechtbank. Dat deed hij niet. Hij verscheen niet op de zittingen, probeerde de schuld af te schuiven op iemand anders en gaf er tijdens gesprekken met familieleden zelfs blijk van dat hij trots was op het „herstellen van de familie-eer.”

Quincy Promes is door de rechter veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor zware mishandeling. De profvoetballer speelt momenteel in Rusland en moet het slachtoffer, zijn neef, ook 7000 euro schadevergoeding betalen. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtbank en vertelt hoe waarschijnlijk het is dat Promes ooit nog zijn straf gaat uitzitten. Tekst gaat verder onder de video.

Het steekincident vond plaats in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude. In een loods van het kledingbedrijf van de voetballer vond een feest plaats ter ere van de verjaardag van de broer van Promes.

Aan het slot kreeg Quincy Promes het aan de stok met zijn neef, die hij met een mes in de knie stak. Het incident vloeide voort uit een familieruzie over de diefstal van een kostbare ketting van een tante. Quincy Promes verdenkt zijn neef daarvan.

De rechtbank vindt een poging doodslag of poging moord niet bewezen. Niemand zag hem het mes richten op vitale organen. Dat Promes na afloop tijdens afgeluisterde telefoongesprekken tegen familieleden zei dat hij de neef eigenlijk in de nek had willen treffen, is volgens de rechtbank gezegd in emotie en tijdens privégesprekken.

Zware mishandeling is wel bewezen. Promes moet met kracht hebben gestoken, zegt de rechtbank. Het mes doorkliefde een pees in het been van de neef, die daar nog steeds de lichamelijke gevolgen van ondervindt.

Na de strafeis van het Openbaar Ministerie in maart spraken we met rechtbankverslaggever Saskia Belleman over deze spraakmakende zaak. Artikel gaat verder onder de video.

Een belangrijk deel van het bewijs is afkomstig uit telefoongesprekken die door de politie werden afgeluisterd omdat de voetballer ook nog wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Advocaat Robert Malewicz vocht de rechtmatigheid van dat bewijs aan, maar de rechtbank oordeelde dat alles volgens de regels heeft plaatsgevonden. De gesprekken konden daarom worden gebruikt als bewijs. Daarnaast zijn er twee ooggetuigen van het incident èn legde de neef zelf verklaringen af.

Dat een ander familielid zich bij de politie meldde als dader, wordt door de rechtbank niet serieus genomen.

Promes woonde zijn strafzaak niet vanwege „contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou”, aldus zijn advocaat. Ook vreesde hij te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem in een andere zaak over drugshandel wil horen. Het OM wilde hem niet garanderen dat hij terug mocht naar Moskou naar de zaak over de steekpartij. Voor de drugsverdenkingen staat Promes later nog terecht. Volgens Malewicz wil de voetballer die zaak wel bijwonen.