Quincy Promes veroordeeld tot 18 maanden cel voor mishandeling neef

Kopieer naar clipboard

Quincy Promes speelt tegenwoordig bij Spartak Moskou. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Quincy Promes is maandag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor de mishandeling van zijn neef. Promes heeft hem in de nacht van 24 op 25 juli 2020 tijdens een familiefeest in Abcoude in zijn knie gestoken en dat beoordeelt de rechtbank in Amsterdam als zware mishandeling. De speler van Spartak Moskou was niet bij de uitspraak aanwezig.