Coalitie broedt op miljardeninjectie voor economie

Vanuit het fonds moeten in de toekomst grote investeringen worden betaald in bijvoorbeeld infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek. Aan het Binnenhof circuleert een bedrag van maar liefst 50 miljard euro dat maximaal in het fonds zou worden gestort, maar de grootte van het bedrag is nog niet definitief vastgesteld. Ook de precieze vormgeving van het fonds, dat naar verluidt uit de koker komt van minister Wopke Hoekstra (Financiën), is nog onderdeel van gesprek.

De top van de coalitie sprak er maandag over tijdens haar reguliere overleg; op de heisessie van afgelopen dinsdag in Oisterwijk is het plan met alle bewindspersonen gedeeld. Gisteravond overlegde de top van de coalitie er opnieuw over op het ministerie van Financiën. De bedoeling was dat het fonds groot nieuws zou worden op Prinsjesdag; het plan moet deel gaan uitmaken van de miljoenennota.