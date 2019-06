Bewoner vast voor brandstichting Tilburg

Bewoners van de woningen in de Sint Hubertusstraat in die stad sloegen in de vroege zaterdagmorgen rond 03.10 uur alarm, nadat ze ontdekten dat in een woning op de tweede verdieping van de portiekflat brand was uitgebroken.

Zij probeerden vergeefs het vuur eigenhandig te blussen, maar slaagden er wel in de van brandstichting verdachte bewoner van zijn balkon af te halen. Andere bewoners van het complex konden veilig hun woning verlaten.

De verdachte bewoner is naar een ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. In het ziekenhuis is een bloedproef gedaan om vast te stellen of de man onder invloed van alcohol of drugs was. Na het bezoek aan het ziekenhuis is de man overgebracht naar een cellencomplex.