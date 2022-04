Premium Het beste van De Telegraaf

Pariastaten in elkaars armen gedreven door sancties ’Iran helpt de Russen aan wapens voor oorlog in Oekraïne’

TEHERAN - Rusland ontvangt wapens van sjiitische milities in Irak voor de oorlog in Oekraïne. Broodheer Iran helpt deze te smokkelen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van leden van deze pro-Iraanse milities en regionale inlichtingenbronnen. „Alles wat tegen de VS is, maakt ons blij.”