Coronavirus: Van Bronckhorst en staf weg uit China

Giovanni van Bronckhorst laat China vanwege het coronavirus voorlopig even achter zich.

Amsterdam - Voormalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die in januari een tweejarig contract tekende bij Guangzhou R&F in het zuiden van China, heeft vrijdagavond alsnog in een vliegtuig naar Nederland kunnen stappen. Samen met de rest van zijn Nederlandse trainersstaf heeft hij China voorlopig achter zich gelaten.