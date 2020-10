Trump gaat weer aan het werk: zaterdag evenement in het Witte Huis

De president had eerder gezegd te overwegen zaterdag een verkiezingsbijeenkomst te organiseren in Florida. Dat optreden vindt maandag plaats, meldt zijn campagneteam. Trump zal dan in Sanford in Florida spreken op een verkiezingsbijeenkomst.

Trump zei eerder vrijdag geen medicijnen meer te nemen tegen het coronavirus. Het virus zou bij hem zijn „weggevaagd.” Hij mocht maandag het ziekenhuis verlaten.