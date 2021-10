Vliegtuig met 21 inzittenden stort neer in Texas en barst in vlammen uit

Dat meldt lokale nieuwszender KHOU 11 News. Sheriff Troy Guidry bevestigde aan lokale media dat alle 21 passagiers veilig uit het vliegtuig waren gekomen en er geen slachtoffers waren gevallen. Eén passagier moest worden opgenomen in het ziekenhuis met een rugletsel.

Beelden van de scène tonen enorme wolken van golvende zwarte rook toen brandweerlieden probeerden om het brandende wrak te blussen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Het ongeluk gebeurde naar verluidt toen het vliegtuig aan het opstijgen was. Het vliegtuig slaagde er niet in om de goede hoogte te bereiken aan het einde van de landingsbaan en stak in plaats daarvan de weg over, kwam tot stilstand en vloog daarna in brand.