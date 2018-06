Eigenaar (19) auto op Waddenzee vindt zijn actie ook ’heel stom’

„We wilden met een groep vrienden naar Groningen rijden”, vertelt de man tegen Omroep Brabant. De vrienden maakten een tussenstop om met eb de Waddenzee op te rijden in Friesland.

Dat ging al snel mis. „We hebben geprobeerd om met een andere auto mijn auto eruit te trekken, maar hij zat helemaal vast.” Terwijl de mannen rustig een oplossing zochten, hadden ze weinig oog voor de opkomende vloed, vertelt Stan. „Mijn maat zei: hé, dat water stond net nog niet zo dichtbij. Toen schrok ik me kapot.”

Auto stond te koop

De heren spoedden zich weg, en lieten de auto achter. Wel hebben ze nog de politie gebeld om te vertellen wat er gebeurd was. Desondanks is Rijkswaterstaat behoorlijk ontstemd. „Ik ben bedroefd dat iemand zijn auto in een beschermd natuurgebied neerzet”, reageert een woordvoerder tegen Omrop Fryslân.

Donderdag wordt Stans auto op het droge getrokken. „Dat wordt nog een heel circus, met auto’s met rupsbanden en graafmachines. Het gaat me duizenden euro’s kosten”, jammert Stan, die eigenlijk aan de wagen hoopte te verdienen - de auto stond te koop - maar er nu enkel kosten van krijgt.

De inwoner van het Brabantse Helmond toont zich schuldbewust. „Het was echt heel stom. Ik heb er heel veel van geleerd. De komende tijd moet ik op mijn fiets naar mijn werk.”