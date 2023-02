Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is mijn stad niet meer’ Groot verdriet in een van zwaarst getroffen plekken: ’Niet in slaap vallen liefje, we halen je hieruit’

Cevdet Cicek bewaakt het lichaam van zijn schoonzus, die in een deken op de grond is gelegd. „Ze hebben haar er net uitgehaald.” Ⓒ foto Amaury Miller

In een van de zwaarst getroffen plekken, het stadje Nurdaği, vervliegt de hoop na elke vondst die in stilte in een lijkzak verdwijnt. Het is woensdagavond bijna drie dagen na de allesverwoestende aardbeving. „Vandaag heb ik alleen al uit dit flatgebouw twaalf mensen levenloos naar beneden gehaald”, vertelt hulpverlener Osman met wijd opengesperde ogen. Hij wijst naar de grond. „Dit zijn de laatste twee lijkzakken. Een moeder en haar baby.”