Wierook even schadelijk als sigaret

Uit laboratoriumtesten blijkt dat kankerverwekkende stoffen als benzeen, formaldehyde en naftaleen in wierook zijn verwerkt, aldus Test Aankoop. Die wijst er verder op dat fijnstof en koolstofmonoxide die vrijkomen bij de verbranding kunnen leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen.

„De verontreiniging van de lucht in huis vormt een groot probleem. Op zich is er amper een verschil tussen dergelijke producten aansteken en in huis roken”, is de conclusie.

De organisatie vraagt het ministerie van Volksgezondheid de acht onderzochte wierookproducten onmiddellijk van de markt te halen. Net als bij sigaretten zou de verkoop van wierook aan mensen onder de achttien jaar moeten worden verboden. Test Aankoop wil verder een reclameverbod en duidelijke vermelding van de risico’s op etiketten van wierookproducten.