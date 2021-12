Straat langs Saudische ambassade VS vernoemd naar Khashoggi

Het bestuur heeft unaniem besloten de 213 meter lange New Hampshire Avenue, tussen de Saudische ambassade en het Watergate-complex, om te dopen in Jamal Khashoggi Way. De journalist werkte voor The Washington Post ten tijde van zijn dood, in 2018 in de Turkse stad Istanbul. Hij zou om het leven zijn gebracht in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en andere hoge regeringsfunctionarissen. Volgens de Turkse justitie is hij vermoord en is zijn lichaam daarna in delen uit het Saudische consulaat in Istanbul gesmokkeld.

Volgens het stadsbestuur in Washington was de journalist „een felle pleitbezorger voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat.” Door de herdoop van de straatnaam hoopt het stadsbestuur een nagedachtenis te creëren „te zijner eer, die niet kan worden verborgen of onderdrukt.”